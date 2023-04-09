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У Чорному морі чергують два підводних човни росіян з "Калібрами"

Напередодні в акваторії дислокувався один носій ракет. 

У Чорному морі чергують два підводних човни росіян з "Калібрами"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі окупанти вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв, які ворог може задіяти в рамках чергового масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" в Facebook. 

Напередодні в акваторії дислокувався лише один носій "Калібрів". 

"У Чорному морі корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі два підводних човни із вісьмома "Калібрами" готові до застосування", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. 

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