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Зеленський привітав із Великоднем західного обряду: "Ми можемо сповідувати різні релігії, але однаково віримо у свободу"

Президент наголосив, що ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги.

Зеленський привітав із Великоднем західного обряду: "Ми можемо сповідувати різні релігії, але однаково віримо у свободу"
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський привітав усіх християн, які сьогодні відзначають Великдень – в Україні та інших державах. 

У дописі у Telegram він привітав братів поляків, литовців, латвійців, естонців. 

"Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії", – зазначив він. 

Зеленський наголосив, що це – сучасний світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності.

"Два дні тому я розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром поздоровлю іудеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітаю всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня. Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх – це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння", – підкреслив Володимир Зеленський. 

Християни східного обряду сьогодні святкують Вербну неділю, а Великдень – за тиждень, 16 квітня. 

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