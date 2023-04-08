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Ворог залучає найпрофесійніші підрозділи у боях за Бахмут, – Маляр

Разом із тим російська армія несе значні втрати.

Ворог залучає найпрофесійніші підрозділи у боях за Бахмут, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

У боях за Бахмут росіяни залучають найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише Вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“У Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій. Застосовує максимум зусиль. Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень”, – розповіла Маляр.

За її словами, наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7.

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Раніше Ганна Маляр повідомляла, що росіяни жодного разу не публікували достовірних даних стосовно Бахмута, що свідчить про відсутність витоку інформації.

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