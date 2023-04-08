Головне за день. Субота, 8 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 35 відбитих атак противника, ворожі обстріли, повернення 31 української дитини. Яким запам’ятається 409-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито більш як 35 атак противника.

Упродовж доби противник завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 квітня – в нашій новині.

Сьогодні російські війська завдали ударів по Куп’янському району Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранена літня жінка.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти атакували селище Дворічна. Унаслідок обстрілу росіян загинули двоє чоловіків віком 34 і 65 років.

У селі Подоли ворожим вогнем поранена 65-річна жінка. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Російські окупанти 79 разів за добу обстріляли територію Сумської області.

Згідно з повідомленням Сумської ОВА, за суботу росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської. Окупанти скинули 9 мін на територію Миропільської громади.

По Хотінській громаді був мінометний обстріл. Загалом було зафіксовано 3 "прильоти". Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів – 20 прильотів та зі станкового автоматичного гранатомету – 20 пострілів. Крім того, на території громади було зафіксовано скидання 2 боєприпасів типу ВОГ за допомогою БПЛА.

В Україну вдалося повернути ще 31 депортовану Росією українську дитину.

“Упродовж четвертої місії Save Ukraine врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ”, – наголосив виконавчий директор БО Save Ukraine, Уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба.

Він зауважив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.

Докладніше – в новині.

Священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який побив у храмі Хмельницького українського військового Артура Ананьєва, оголосили у розшук.

Військовий Артур Ананьєв повідомив Лівому берегу,, що поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 ("нанесення легких тілесних ушкоджень") і ст. 296, п. 2 ("хуліганство"). Ці провадження відкрито стосовно проросійських попів і деяких людей, що були в храмі.

Нагадаємо, 2 квітня священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України. Відповідне відео опублікував депутат обласної ради Віктор Бурлик. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

НАТО з 12 по 23 червня проведе авіаційні навчання Air Defender 2023.

Як ідеться на сайті Національної гвардії США, це будуть найбільші навчання з розгортання військово-повітряних сил із моменту заснування Альянсу в 1949 році.

У заході братимуть участь приблизно 220 літаків 23 типів. Крім Німеччини та США до авіанавчань долучаться ще 22 держави-союзниці.

Багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на оперативній та тактичній польовій підготовці, переважно у Німеччині, з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!