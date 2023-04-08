Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, однак визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) заперечує наявність російських паспортів у митрополита Онуфрія та у інших архієреїв церкви.

Про це повідомляє Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

“У зв’язку з появою на інтернет-порталі “Українська правда” недостовірної та маніпулятивної інформації про архієреїв Української Православної Церкви, слід повідомити, що частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їх українське громадянство, оскільки іншого вони не мають. Суд відкрив провадження за їх клопотанням”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Також стверджується, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом.

“Блаженніший Митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє”, - зауважили в УПЦ МП.

При цьому в Церкві кажуть, що у них викликає подив той факт, що українські журналісти наполегливо шукають “неіснуючі російські паспорти” у єпископів Української Православної Церкви і натомість, за твердженням УПЦ МП, ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та “ЛНР”.

Оновлено. 21:30 Пізніше Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, однак визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся.

"У відповідь на заяву кореспондента видання "Українська правда" Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не рахую (вважаю – ред.) себе громадянином Росії".

Онуфрій розповів, що в 1969 році закінчив три курси Чернівецького державного університету, але вирішив покинути університет і вступити до духовної семінарії.

"У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської духовної семінарії, але мені відмовили, тому що я покинув університет і це, начебто, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста. Тоді я таємно поїхав у Росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва Лавра і при ній Московські Духовна Академія і Семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської духовної семінарії", - повідомив Онуфрій.

Він зауважив, що під час навчання в третьому класі духовної семінарії вступив до братства Свято-Троїцької Сергієвої лаври й у 1971 році прийняв монашеський постриг. У стінах Свято-Троїцької Сергієвої лаври він провів дев’ятнадцять років і "мріяв прожити у святій обителі все своє життя", однак у 1988 році його перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а в 1990 році – на Буковину.

"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", - заявив Онуфрій.

При цьому він назвав основною причиною того, що не звертав уваги на російське громадянство те, що хотів завершити своє життя у Троїце-Сергієвій лаврі в Росії.

Митрополит бідкається, що погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна Росії проти України знищили його надію, і зараз він не вважає себе іншим громадянином, крім “рідної моєї землі – України”.

“Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає", - підсумував митрополит.

При цьому він засудив війну Росії проти України.

“Я засуджую війну Росії проти України та рахую її ганьбою для ангелів і людей, але я глибоко вдячний тим росіянам, які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене. Я вдячний Богові за те, що в Росії я зустрів людей: добрих, щирих і боголюбивих – до яких я і сьогодні хочу бути подібним”, - сказав Онуфрій.

Нагадаємо, вчора українські журналісти опублікували розслідування про те, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії. Наприклад, Онуфрій отримав свій паспорт у Москві 20 березня 2002 року. А через рік - другий закордонний паспорт громадянина РФ.

Усім зі згаданих громадян РФ (за винятком митрополита УПЦ МП Онуфрія) президент Володимир Зеленський цьогоріч у січні призупинив українське громадянство.

У лютому Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП.