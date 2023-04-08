«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська артилерія доводить свою ефективність, знищуючи тисячі одиниць солдатів та техніки противника, - Сирський

Генерал-полковник зауважив, що українські воїни вправно поєднують вітчизняні та іноземні артилерійські системи.

Українська артилерія доводить свою ефективність, знищуючи тисячі одиниць солдатів та техніки противника, - Сирський
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що українська артилерія доводить свою ефективність, знищуючи тисячі одиниць солдатів та техніки противника. 

“Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об’єкти на полі бою”, - заявив Сирський.

За його даними, 27-ма, 43-тя та 107-ма реактивні та артилерійські бригади неодноразово доводили свою продуктивність. Вони надають потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій.

Нагадаємо, сили оборони за добу відбили 35 атак ворога на чотирьох напрямках. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies