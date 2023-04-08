Генерал-полковник зауважив, що українські воїни вправно поєднують вітчизняні та іноземні артилерійські системи.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що українська артилерія доводить свою ефективність, знищуючи тисячі одиниць солдатів та техніки противника.

“Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об’єкти на полі бою”, - заявив Сирський.

За його даними, 27-ма, 43-тя та 107-ма реактивні та артилерійські бригади неодноразово доводили свою продуктивність. Вони надають потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій.

Нагадаємо, сили оборони за добу відбили 35 атак ворога на чотирьох напрямках. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.