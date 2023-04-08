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Мінреінтеграції представило інтерактивну мапу для українців, які шукають прихистку за кордоном

Зокрема, за допомогою мапи можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.

Мінреінтеграції представило інтерактивну мапу для українців, які шукають прихистку за кордоном
Фото: EPA/UPG

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій представило інтерактивну мапу для українців, які шукають прихистку за кордоном. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

“Шукачі прихистку за кордоном можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило наше МЗС. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, скориставшись мапою, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування. Також тут розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення.

Інтерактивна мапа містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела. Скористатися нею можна, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, більшість українців вважає, що до країни повернеться половина та більше з тих, хто виїхали після початку повномасштабної війни. Серед основним причин для того, щоб не повертатися до України: життєві перспективи закордоном, безпека, наявність роботи.

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