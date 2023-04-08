Спецпризначенці Служби безпеки України показали, як воюють проти російських загарбників, назвавши це відео "суботньою толокою".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Спецпризначенці Служби безпеки України долучаються до всеукраїнської суботньої толоки – прибираємо сміття з нашої прекрасної землі! З чистими намірами і сильним духом готуємося до Великодня. Працюємо разом до повної Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у районі Бахмута воїни 45-ї окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян.