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Артилеристи показали, як знищили БМП окупантів

Ураження зафіксовано на Бахмутському напрямку.

Артилеристи показали, як знищили БМП окупантів
Фото: Скрін з відео

У районі Бахмута воїни 45-ї окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян. 

Відповідне відео опублікувала у YouTube прес-служба з'єднання.

На записі можна побачити влучання в БМП окупантів, які підвозили боєприпаси ворожим підрозділам. Також артилеристи вразили польовий склад із БК.

Ураження противника було зафіксовано на Бахмутському напрямку.

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Нагадаємо, що при спробі авіанальоту на позиції 10 ОГШБр “Едельвейс” бійці бригади збили черговий гвинтокрил росіян.

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