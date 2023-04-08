У районі Бахмута воїни 45-ї окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян.

Відповідне відео опублікувала у YouTube прес-служба з'єднання.

На записі можна побачити влучання в БМП окупантів, які підвозили боєприпаси ворожим підрозділам. Також артилеристи вразили польовий склад із БК.

Ураження противника було зафіксовано на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що при спробі авіанальоту на позиції 10 ОГШБр “Едельвейс” бійці бригади збили черговий гвинтокрил росіян.