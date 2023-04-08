Головне за ніч. Субота, 8 квітня

Сьогодні, 8 квітня, на всіх вокзалах України о 10.30 оголосять хвилину мовчання на знак вшанування памʼяті загиблих від 8 квітня 2022 року.

В УЗ зазначили, що тоді, за декілька годин до атаки, вночі, залізничникам вдалось вивести з краматорського вокзалу три поїзди з евакуйованими. "Вони були відрізані внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. Тоді ці рейси стали рятівними для майже 4 тисяч пасажирів, а після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження", - додали в Укрзалізниці.

Унаслідок атаки Росії на краматорський вокзал загинула 61 людина. На уламках російської "Точки-У" виднівся напис "За детей". Через півроку рух поїздів до Краматорська поновили.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу українським військовим вдалося відбити понад 60 атак росіян.

Росіяни завдали двох ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Поблизу Мар'їнки українські захисники знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 7 квітня, чисельність російських окупаційних військ зменшилася на 570 осіб. Загальні втрати особового складу сягнули орієнтовно 177680 солдатів.

Про інші втрати противника – в новині.

За інформацією Генштабу, на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни активізували підготовку з евакуації населення до Криму.

Наприклад, у Мелітополі та Скадовську окупанти організували опитування серед місцевих щодо можливої евакуації.

"В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися", - додали в Генштабі.

Росіяни поширюють інформацію, що примусова евакуація цивільного населення розпочнеться з кінця квітня.

У Сумах дівчинка 2012 року народження врятувала під час пожежі трьох дітей, повідомило Головне управління ДСНС України у Сумській області.

У приватному житловому будинку, за попередньою інформацією, наодинці залишилися четверо малолітніх дітей. "Коли більшість дітей ще спали, 5-ти річний хлопчик повідомив найстаршій сестричці, що в їхньому помешканні виникла пожежа. Дівчинка Нікіта (2012 р.н) не розгубилась і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалось, проте вона не здалась та почала рятувати своїх братиків і сестричку. Нікіта розповідає, що двох діточок (1 та 4 роки) з палаючого будинку вона виносила на руках, 5-ти річний братик самостійно вибіг на вулицю", - розповіли рятувальники.

На крики дітей позбігались сусіди. Вони забрали налякану малечу до своїх помешкань, зігріли та викликали екстрені служби.

Коли на місце прибули рятувальники, у будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум’я швидко поширювалося, однак співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати пожежу і не дозволити вогню охопити весь будинок.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!