​За добу українське військо відбило понад 60 атак російських окупантів, - Генштаб

Лише в районі східніше від Богданівки та Іванівського, що біля Бахмута, підрозділи Сил оборони відбили близько 20 атак ворога.

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу українським військовим вдалося відбити понад 60 атак рашистів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдали два ракетні та 35 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 6.00 8 квітня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби рашисти здійснили обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби рашисти здійснили обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині; на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської;

ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області; на Бахмутському ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі східніше від Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили тут близько 20 атак. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що розташовані у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області;

ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі східніше від Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили тут близько 20 атак. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що розташовані у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському та Мар’їнському росіяни наступали в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області;

та росіяни наступали в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області; на Шахтарському ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області;

ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує нарощувати у фортифікаційному плані оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, напередодні російські війська вдарили по селищу Борисівка Харківського району. В результаті загинув цивільний. А в Бериславі окупанти обстріляли "швидку", є поранені.