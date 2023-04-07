Головне за день. Пятниця, 7 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі,понад 40 відбитих атак противника, засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, новий голова Київської ОВА. Яким запам’ятається 408-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності, йдеться у повідомленні на сайті президента.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – впродовж доби було відбито понад 40 атак противника.

Ворог завдав двох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, поблизу Мар'їнки було знищено російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії знищили склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 квітня – в нашій новині.

Україна відновлює експорт електроенергії.

Відповідний розпорядчий документ підписав очільник відомства Герман Галущенко.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності... Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - сказав Галущенко.

Потужність для експорту становить 400 МВт. Вона дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E. Проте фактичні обсяги експорту можуть коливатися. Усе залежить від часу доби та кон’юнктури ринку.

Попри це Галущенко заявив, що пріоритетом є забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів.

Кабінет міністрів підтримав призначення новим головою Київської ОВА Руслана Кравченка.

Як повідомлялося, 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Руслан Кравченко наразі є діючим керівником Бучанської окружної прокуратури, яку очолює з 15 березня 2021 року.

Президент Франції Еммануель Макрон і глава Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили спільну декларацію за підсумками візиту Макрона 5-7 квітня до Пекіна, йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Про домовилися сторони — в нашій новині.

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