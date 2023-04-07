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Петиція про право на демобілізацію для тих, хто відслужив 18 місяців, набрала більше 25 тисяч голосів

На збір голосів пішло трохи більше тижня.

Петиція про право на демобілізацію для тих, хто відслужив 18 місяців, набрала більше 25 тисяч голосів
Фото: Генштаб

Петиція, котра передбачає право на звільнення військовослужбовців через півтора року після мобілізації, набрала більше 25 тисяч голосів. Тепер президент України Володимир Зеленський має розглянути та дати відповідь на неї.

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції № 22/185770-еп до президента України Володимира Зеленського.

Автор петиції, нардеп Олексій Гончаренко, нагадує, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація. Востаннє воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 20 травня 2023 року.

“У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт (№9142), який пропонує, щоб громадяни України мали право на звільнення через півтора року після мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Також цей законопроєкт пропонує надати відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації”, - пише Гончаренко.

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На його думку, невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Також слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. 

“Саме тому ми разом з громадськістю просимо Президента України звернутись до Верховної Ради, щоб невідкладно розглянути запропонований законопроєкт і встановити терміни для демобілізації”, - підсумував Гончаренко.

Як раніше повідомлялось, група депутатів пропонує дозволити звільнятися з військової служби мобілізованим здобувачам освіти.

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