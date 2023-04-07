Окупанти закопують у Новій Каховці бочки з невідомим вмістом

Росіяни закопали бочки на перехрестях у Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим вмістом”, – написав Хлань.

Він додав, що місцеві мешканці бояться ходити поряд і тим більше підходити до тих місць.

Що може бути у бочках, поки невідомо.

Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок замаху отримав поранення один із головних колаборантів міста - "заступник начальника ВЦА Нової Каховки" Віталій Гура.