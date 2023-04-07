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Окупанти закопують у Новій Каховці бочки з невідомим вмістом

Місцеві мешканці бояться ходити поряд із закопаними бочками.

Окупанти закопують у Новій Каховці бочки з невідомим вмістом
Фото: Сергій Хлань

Росіяни закопали бочки на перехрестях у Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим вмістом”, – написав Хлань.

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Він додав, що місцеві мешканці бояться ходити поряд і тим більше підходити до тих місць.

Що може бути у бочках, поки невідомо.

Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок замаху отримав поранення один із головних колаборантів міста - "заступник начальника ВЦА Нової Каховки" Віталій Гура.

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