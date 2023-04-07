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У Бориспільському районі Київщини виявили залишки ворожого безпілотника

Вибухотехніки мають керовано знищити боєприпас.

У Бориспільському районі Київщини виявили залишки ворожого безпілотника
Фото ілюстративне
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

У Бориспільському районі Київщини виявили залишки ворожого безпілотника.

Про це повідомив очільник поліції області Андрій Нєбитов.

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За його словами, залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, якого вдалося збити раніше, знайшли поблизу села Вороньків.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

"Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу. Поліція Київщини на місці. Ситуація під контролем", - запевнив Нєбитов.

Нагадаємо, вночі 4 квітня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”. З випущених 17 дронів вдалося збити 14.

Раніше уламки ворожого безпілотника впали на дитячий спортивний майданчик у Київській області.

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