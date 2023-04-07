У Бориспільському районі Київщини виявили залишки ворожого безпілотника.

Про це повідомив очільник поліції області Андрій Нєбитов.

За його словами, залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, якого вдалося збити раніше, знайшли поблизу села Вороньків.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

"Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу. Поліція Київщини на місці. Ситуація під контролем", - запевнив Нєбитов.

Нагадаємо, вночі 4 квітня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”. З випущених 17 дронів вдалося збити 14.

Раніше уламки ворожого безпілотника впали на дитячий спортивний майданчик у Київській області.