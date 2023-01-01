Уламки ворожого безпілотника впали на дитячий спортивний майданчик у Київській області

У Київській області уламки ворожого безпілотника Shahed цієї ночі впали на дитячий спортивний майданчик. На апараті російська армія написала "з новим роком".

Відповідні фото в Телеграм опублікував керівник обласної поліції Андрій Нєбитов.

"І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терорист і її армію", – наголосив він.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram Збитий безпілотник

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія влаштувала ще одну масовану повітряну атаку – другу за 24 години. Над Києвом збили 32 ракети і безпілотники.