Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області

Під обстріли потрапили шість громад.

Ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області
Наслідки обстрілів Есманьської громади.
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

Протягом суботи, 31 грудня ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області. Під обстріли потрапили шість громад.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 3 прильоти.

По Зноб-Новгородській громаді ворог відкривав вогонь із мінометів, 14 шт, 120 калібру,

У Середино-Будській громаді 12 ворожих мін розірвалося на прикордонні, також росіяни обстрілювали території зі стрілецької зброї та гранатомету,

По Білопільській громаді ворог стріляв із мінометів 120 мм, 10 прильотів,

Есманьську громаду росіяни обстріляли із «Градів» та артилерії. Загалом було 27 прильотів. 

Пошкодили магазин у одному з населених пунктів, у житлових будинках вибиті шибки, зруйновані фасади, пошкоджені дахи, обірвані лінії електропередач. Також постраждала від вибухів школа та місцеве цивільне підприємство.

По Шалигинській громаді противник бив із мінометів 120 мм калібру, 14 прильотів.

Наслідки обстрілів Есманьської громади
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького
Наслідки обстрілів Есманьської громади

Наслідки обстрілів Есманьської громади
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького
Наслідки обстрілів Есманьської громади

Нагадаємо, російські війська 30 грудня завдали по прикордонних громадах Сумської області 139 ударів, пошкодивши цивільні об'єкти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також