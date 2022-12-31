Під обстріли потрапили шість громад.

Протягом суботи, 31 грудня ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області. Під обстріли потрапили шість громад.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 3 прильоти.

По Зноб-Новгородській громаді ворог відкривав вогонь із мінометів, 14 шт, 120 калібру,

У Середино-Будській громаді 12 ворожих мін розірвалося на прикордонні, також росіяни обстрілювали території зі стрілецької зброї та гранатомету,

По Білопільській громаді ворог стріляв із мінометів 120 мм, 10 прильотів,

Есманьську громаду росіяни обстріляли із «Градів» та артилерії. Загалом було 27 прильотів.

Пошкодили магазин у одному з населених пунктів, у житлових будинках вибиті шибки, зруйновані фасади, пошкоджені дахи, обірвані лінії електропередач. Також постраждала від вибухів школа та місцеве цивільне підприємство.

По Шалигинській громаді противник бив із мінометів 120 мм калібру, 14 прильотів.

Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького Наслідки обстрілів Есманьської громади

Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького Наслідки обстрілів Есманьської громади

Нагадаємо, російські війська 30 грудня завдали по прикордонних громадах Сумської області 139 ударів, пошкодивши цивільні об'єкти.