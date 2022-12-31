Головне за день. Субота, 31 грудня

«Новорічна" ракетна атака росіян, наступальні дії ворога на Лиманському і Бахмутському напрямках, черговий великий обмін полоненими. Яким запам’ятається 311-й день повномасштабної війни і останній день 2022 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові збили 12 із більше 20 випущених сьогодні росіянами ракет.

“Сьогодні держава-терорист РФ знову завдала масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах нашої країни. Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування”, - написав Залужний.

За його даними, силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.

У Києві один з вибухів прогримів між житловими будинками в Солом‘янському районі. Уламки ракети потрапили у приватний будинок.

Вибухи сталися також у Печерському та Голосіївському районах столиці. Є руйнування, пошкоджень зазнав готель.

За інформацією Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці одна людина загинула, 20 постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці. Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, однієї - в Печерському, а також дитсадок в Солом’янському районі.

Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії.

Від вибуху вибило шибки у палаці "Україна".

У Хмельницькому внаслідок атаки ворожих дронів поранення отримали чотири людини.

У Миколаєві внаслідок російського обстрілу поранено шестеро людей.

“6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу”, - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до сімох.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Поранень зазнали чоловік, дві жінки, одна з яких вагітна, та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації.

Атака російських окупантів 31 грудня була спрямована на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені. Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі”, - написав Денис Шмигаль.

За його даними, попри це, енергосистема України залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників.

Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби поліпшити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 31 грудня – в новині.

Сьогодні, 31 грудня, з російського полону повернулись 140 українських військових.

“У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку”, - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його даними, звільнені з полону: 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що в новому році добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!