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140 українських військових повернулись з російського полону

Серед них - захисники Маріуполя і острова Зміїний.

140 українських військових повернулись з російського полону
Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака

Сьогодні, 31 грудня, 140 українських військових повернулись з російського полону. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак

“У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога,  але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку”, - написав Андрій Єрмак.

За його даними, звільнені з полону: 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, станом на 30 грудня близько 3,4 тис. українських військовослужбовців перебували у полоні, ще 15 тисяч людей вважається зниклими безвісти.

На минулому тижні родини захисників Маріуполя провели перформанс-акцію «Святвечір у двох реаліях», яка має нагадати про долю військовополонених, що утримуються окупантами. 

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