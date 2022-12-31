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У Запоріжжі четверо людей поранені через удар росіян

Одна з поранених - вагітна.

У Запоріжжі четверо людей поранені через удар росіян
Фото: Олександр Старух

Російські загарбники вдень у суботу, 31 грудня, завдали удару по Запоріжжю.

Про це розповів у Телеграм голова ОВА Олександр Старух.

"Внаслідок ракетного удару близько 14-Ї години частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації", - написав він.

За його словами, загрози життю іншим постраждалим немає. На місці події працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру.

Фото: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

Раніше мер Києва Віталій Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізували медики. Загалом поранено 20 людей.

У Миколаєві через російські обстріли спалахнула пожежа. Є потерпілі.

Також у Хмельницькій області є влучання. Поранено чотирьох людей.

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