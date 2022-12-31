Російські загарбники вдень у суботу, 31 грудня, завдали удару по Запоріжжю.
Про це розповів у Телеграм голова ОВА Олександр Старух.
"Внаслідок ракетного удару близько 14-Ї години частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації", - написав він.
За його словами, загрози життю іншим постраждалим немає. На місці події працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру.
Раніше мер Києва Віталій Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізували медики. Загалом поранено 20 людей.
У Миколаєві через російські обстріли спалахнула пожежа. Є потерпілі.
Також у Хмельницькій області є влучання. Поранено чотирьох людей.