У Миколаєві спалахнула пожежа.

Спершу керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що невідомо, з чим це пов'язано.

На місце події виїхало чотири групи рятувальників.

Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що пожежа виникла через російські обстріли.

"У результаті прильотів, в одному з районів міста виникла пожежа. Є пошкодження житлових будинків", - написав Сєнкевич у Telegram. Він додав, що є потерпілі.

Оновлення 14.47. Очільник ОВА повідомив про двох поранених, один із них - у важкому стані.

Нагадаємо, нині міський голова Миколаєва повідомляв про гучні вибухи в обласному центрі.