На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві та Миколаєві пролунали вибухи, в столиці та області - екстрені відключення світла (оновлення)

Один із вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. 

У Києві та Миколаєві пролунали вибухи.

Міський голова столиці Віталій Кличко закликав жителів перебувати в укриттях.

Тим часом у ДТЕК заявили, що в Києві та області, а також в Одеській та Дніпропетровській областях - екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пояснили в компанії.

Оновлення 14.17. За словами Віталія Кличка, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. 

"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - написав Кличко у своєму Telegram.

Нагадаємо, Росія запустила по Україні ракети, оголошено повітряну тривогу в усіх областях. Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині та декількох інших областях тимчасово обмежують електропостачання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також