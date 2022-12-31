Один із вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.

У Києві та Миколаєві пролунали вибухи.

Міський голова столиці Віталій Кличко закликав жителів перебувати в укриттях.

Тим часом у ДТЕК заявили, що в Києві та області, а також в Одеській та Дніпропетровській областях - екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пояснили в компанії.

Оновлення 14.17. За словами Віталія Кличка, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.

"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - написав Кличко у своєму Telegram.

Нагадаємо, Росія запустила по Україні ракети, оголошено повітряну тривогу в усіх областях. Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині та декількох інших областях тимчасово обмежують електропостачання.