Мешканцям Невського було доставлено сірники, свічки, скотч та плівку.

При в'їзді до с. Невське Луганської області потрапили під обстріл поліцейські та волонтери, які везли місцевим жителям продукти та новорічні подарунки.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

Як зазначається, бійці батальйону поліції особливого призначеннясупроводили представників благодійної організації до нещодавно визволених м. Лиман Донецької області та с. Невське Сватівського району Луганської області.

Поліцейські спільно з благодійниками доставили продуктові набори, хліб, новорічні подарунки для дітей, корм для домашніх тварин. Крім того, мешканцям Невського було доставлено сірники, свічки, скотч та плівка.

"При в’їзді у с. Невське конвой потрапив під обстріл окупаційних військ. На щастя, все обійшлось і мешканцям Луганщини були доставлені необхідні речі та продовольство", - зауважили у поліції.

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Нагадаємо, що протягом тижня Збройні сили просунулися на 2,5 км в бік Кремінної Луганської області.