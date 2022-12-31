У Києві є близько 300 будинків, в яких не будуть відключати світло

У столиці є близько 300 будинків, для яких неможливо передбачити відключення електроенергії через технічні особливості.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За словами енергетиків, донедавна таких будинків було значно більше. Проте ДТЕК разом з КМДА провели роботу для того, аби під відключення потрапляла абсолютна більшість будинків, які живляться від тих ліній, що й критична інфраструктура.

«Для 750 будинків ми створили альтернативні схеми, ще 454 будинки будуть власноруч відключати управляючі компанії та ЖБК», – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, що 30 грудня Київ повернувся до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що ракетна атака росіян 29 грудня не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі України.