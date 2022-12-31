Головне за ніч. Субота, 31 грудня

Наближення нового року, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, 1,5 трлн гривень збитків українському довкіллю.

Остання ніч року, що минає, в більшості областей пройшла відносно спокійно, проте втрачати пильність не варто: Росія будь-коли може завдати нового удару по Україні.

Про це зокрема попереджає Міноборони Великобританії, наголошуючи, що від жовтня РФ дотримується тенденції завдавати ударів по Україні кожні сім-десять днів.

"Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону. Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останній за часом масований обстріл відбувся 29 грудня.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах 15 населених пунктів Донеччини і Луганщини.

Бої пройшли в районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Білогорівки Луганської області та Соледара, Білогорівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки і Мар’їнки Донецької області.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження росіян і трьох - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників.

За минулу добу кількість ворожих обстрілів збільшилася: ракетних ударів - зросла до п'яти, авіаційних - до 29, з них 26 по цивільній інфраструктурі.

Окупанти застосували 10 БпЛА Shahed-136, але усі вони були збиті. Також вороги здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними Генштабу, росармія і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському і намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати російських окупаційних військ станом на 31 орієнтовно склали близько 105960 осіб. За минулу добу, 30 грудня, вдалося знищити 710 окупантів.

Нагадаємо, 29 грудня ЗСУ ліквідували у Федорівці на Херсонщині близько 200 російських загарбників. Ще 115 рашистів було поранено поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області.

Про інші втрати противника – в новині.

Росія зменшила у Чорному морі своє корабельне угруповання.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога зменшено до 5 одиниць, серед яких 1 великий десантний корабель і жодного ракетоносія", - йдеться в дописі оперативного командування "Південь".

У командуванні зазначили, що вихід ракетоносіїв на бойове чергування може статися досить швидко. Також військові підкреслили, що залишається високою імовірність обстрілів дронами і наземною зброєю. Особливо це стосується територій, прилеглих до лінії фронту.

Загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам України внаслідок російського вторгнення, становить понад 1,5 трлн гривень.

За словами першого заступника голови Держекоінспекції Дмитра Заруби, від 24 лютого до Єдиного реєстру збитків внесли 1042 факти подій, які сталися на території України внаслідок збройної агресії РФ та спричинили шкоду довкіллю.

Детальніше – в новині.

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