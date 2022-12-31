Сусіди до прибуття пожежників винесли з охопленої вогнем оселі власницю будинку.

У Криворізькому районі Дніпропетровщини рятувальники загасили пожежу, в якій загинула жителька.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"31-го грудня о 03:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Постного селища Запорізьке Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району, горить одноповерховий житловий будинок. До місця виклику відразу було направлено місцевих надзвичайників у складі 2-х чергових відділень", - йдеться в повідомленні.

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Сусіди до прибуття пожежників винесли з палаючої оселі власницю будинку. Проте врятувати її життя не вдалося - працівники "швидкої" констатували смерть.

Пожежу загасили майже о шостій годині ранку.

Нагадаємо, пожежа в окупованому Маріуполі забрала життя двох людей, п'ятеро з опіками потрапили в лікарню.

За інформацією ДСНС, від початку грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов'язаних з обігрівачами.