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З початку грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов'язаних з обігрівачами, – ДСНС

Зокрема, у Києві почастішала кількість пожеж, пов’язаних з використанням газових балонів та генераторів.

З початку грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов'язаних з обігрівачами, – ДСНС
Фото: ДСНС

За перші 12 днів грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов’язаних з порушеннями при експлуатації печей та теплоустановок. Зокрема, у Києві почастішала кількість пожеж, пов’язаних з використанням газових балонів та генераторів. 

Про це повідомили в ДСНС. 

«За 11 місяців 2022 року по Україні виникло більше 75 тисяч пожеж. Загинуло 1327 людей, у тому числі 31 дитина. 1435 людей отримали травми, з них 106 дітей. Найбільша причина — необережне поводження з вогнем. Але ми зараз фіксуємо збільшення пожеж від порушення правил при влаштуванні та експлуатації електроустановок, в тому числі короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж. У листопаді у порівнянні з жовтнем є збільшення на 10%. І порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів і установок — обігрівачі, печі, газові пальники. Збільшення на 83% у листопаді порівняно з жовтнем. Якщо взяти 12 днів грудня порівняно з 12 днями листопада, збільшення йде фактично на 100%», — зазначив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Причини, які викликають збільшення пожеж, не обходять і столицю.

Зазначається, що з настанням холодів та масовими відключеннями електроенергії у Києві збільшується кількість пожеж, які пов’язані з використанням туристичних балонів, газових балонів – 8 випадків, з них 6 без послідуючого горіння, а 2 призвели до пожеж. Також зафіксовано 3 випадки пожеж через займання генераторів. Частішають випадки пожеж, пов’язаних з неправильним використанням електромережі.

Нагадаємо, внаслідок вибуху газового балона 9 грудня у приміщенні з приготування фастфуду в Києві постраждало п'ять осіб. Всіх потерпілих передали медикам. Чотири людини було госпіталізовано з опіками.

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