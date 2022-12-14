Байден підписав закон про захист одностатевих і міжрасових шлюбів

Президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових шлюбів.

Про це Джо Байден повідомив у Twitter.

"Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність", - зауважив він.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”



Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.



There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

У свою чергу, CNN повідомляє, що новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою.

Він зобов'язує штати визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включно з одностатевими та міжрасовими.

Нагадаємо, у вересні цього року Куба легалізувала одностатеві шлюби після проведення національного референдуму, де голосували за новий сімейний кодекс.