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Байден підписав закон про захист одностатевих і міжрасових шлюбів

Закон зобов'язує штати визнавати дійсність одностатевих і міжрасових шлюбів, укладених за межами штату.

Байден підписав закон про захист одностатевих і міжрасових шлюбів
Фото: Twitter-сторінка президента США

Президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових шлюбів.

Про це Джо Байден повідомив у Twitter. 

"Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність", - зауважив він.

У свою чергу, CNN повідомляє, що новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою.

Він зобов'язує штати визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включно з одностатевими та міжрасовими.

Нагадаємо, у вересні цього року Куба легалізувала одностатеві шлюби після проведення національного референдуму, де голосували за новий сімейний кодекс.

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