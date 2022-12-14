Байден підписав закон про захист одностатевих і міжрасових шлюбів

Президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових шлюбів.
Про це Джо Байден повідомив у Twitter.
"Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність", - зауважив він.
As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”— President Biden (@POTUS) December 14, 2022
Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.
There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi
У свою чергу, CNN повідомляє, що новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою.
Він зобов'язує штати визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включно з одностатевими та міжрасовими.
Нагадаємо, у вересні цього року Куба легалізувала одностатеві шлюби після проведення національного референдуму, де голосували за новий сімейний кодекс.