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Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА (оновлено)

Є руйнування. 

Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА (оновлено)
Фото: EPA/UPG

У Київській області та над столицею під час ранкової атаки збили збили більше 10 "шахедів".

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко. Станом на 7:27 повітряна тривога триває. 

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко додав, що можлива друга атака.

Оновлення 08:56. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе, повідомили в КМДА.

Оновлення 08:09. Збито ще один БпЛА – вже 11. Тривога триває. 

Близько 6:30 вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва. Уламок безпілотника влучив у адміністративну будівлю. 

За останні сім днів це – вже третя масована атака росіян з використанням "шахідів". Попередні були спрямовані переважно проти південних областей.

За даними британського міністерства оборони, відновлення використання іранських дронів для атак після тритижневої перерви свідчить про те, що Москва отримала від Тегерана нову партію. 

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