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На Київщині спрацювала ППО (оновлено)

Людей просять перебувати в укриттях.

На Київщині спрацювала ППО (оновлено)
Фото: Олексій Кулеба

У Київській області спрацювали сили противітряної оборони України.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адмністрації Олексій Кулеба.

“Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях”, – написав він.

Оновлення 7:40. Кулеба уточнив, що ворог вчинив атаку дронами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області.

"росія продовжує енерготерор країни. Але ми стаємо сильнішими щодня", – заявив Кулеба. 

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі столиці.

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