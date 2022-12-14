На Київщині спрацювала ППО (оновлено)

У Київській області спрацювали сили противітряної оборони України.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адмністрації Олексій Кулеба.

“Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях”, – написав він.

Оновлення 7:40. Кулеба уточнив, що ворог вчинив атаку дронами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області.

"росія продовжує енерготерор країни. Але ми стаємо сильнішими щодня", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі столиці.