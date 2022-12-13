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За день російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини

Для ударів росіяни використовували навіть безпілотник.

За день російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 13 грудня росіяни 28 разів обстріляди Есманьську, Білопільську та Хотінську громади Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він розповів, що на Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки, а по Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл, зафіксовано 8 прильотів. 

Крім того, по Есманьській громаді росіяни 18 снарядів із САУ. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль в ній. Також постраждала будівля сільського клубу.  

Нагадаємо, російські окупанти двічі обстріляли 13 грудня місто Марганець, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

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