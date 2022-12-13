Санкції РНБО застосовуються не до УПЦ, а лише до окремих осіб у рясах, - Данілов

Якщо особа має контакт із тими, хто приніс війну в Україну, то вона відповідатиме за українськими законами.

Санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) застосовуються не до УПЦ, а лише до окремих осіб, які співпрацюють з агресором.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я не вважаю, що ми боремося з церквою. Є окремі особи, до яких є певні претензії у СБУ, і відносно цих людей вводяться санкції. А те, що вони мають якийсь сан, десь працюють, нам байдуже, якщо мова йде про національну безпеку. Нам немає значення, чи в рясі, чи в костюмі від Brioni, чи ще в чомусь людина. Ми на це не звертаємо увагу, якщо йдеться про нацбезпеку. Всі, хто працює з окупантом, хто має відношення до РФ - вони всі мають відповідати за законами нашої країни", - зазначив Данілов.

Він додав, що московський патріарх Кирило (Гундяєв) відправляє вбивати наших громадян, і спитав, про що із ним можна розмовляти або домовлятись?

Данілов підкреслив, що якщо особа має контакт із тими, хто приніс війну в Україну, то вона відповідатиме за українськими законами.

Нагадаємо, 1 грудня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким ініціюється заборона пов’язаних із Росією релігійних організацій.

Пізніше, 11 грудня, президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру – Іван Паканич, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви. Це – вже не перший список підсанкційних осіб, повʼязаних із УПЦ (МП). 2 грудня санкції застосували проти намісника Києво-Печерської Лаври і ексдепутата Вадима Новінського, а також ще восьми осіб.