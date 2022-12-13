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Понад 10 млн євро надасть Естонії Єврокомісія для допомоги українським біженцям

Дотація має покрити витрати з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2023 року.

Понад 10 млн євро надасть Естонії Єврокомісія для допомоги українським біженцям
Фото: ANSA

Європейська комісія виділить Естонії 10,1 млн євро на покриття витрат, пов'язаних з наданням допомоги українським біженцям, повідомляє ERR.

Ця дотація має покрити видатки з держбюджету Естонії від 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2023 року.

За словами естонського міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса, цією фінансовою допомогою "ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати біженцям з України".

Починаючи від кінця лютого цього року в Естонію в'їхало понад 118 тисяч українських біженців. Із них більш ніж 64 тисячі залишилися в країні.

Нагадаємо, днями Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України.

За даними дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету близько половини працевлаштованих у Польщі та Німеччині українських біженців хочуть залишитись там після війни.

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