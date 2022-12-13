​США можуть оголосити про передачу Україні систем ППО Patriot вже цього тижня, - СNN

Військовослужбовці ЗСУ пройдуть навчання з їх використання на базі армії США в Німеччині.

США завершують підготовку планів щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot в Україну. Про передачу можуть оголосити вже цього тижня.

Про це повідомляє СNN.

За інформацією видання, кілька американських чиновників підтвердили, що плани щодо постачання знаходяться на фінальній стадії.

Рішення ще має затвердити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.

Скільки саме установок США планують передати Україні, не повідомляється, але стандартна батарея Patriot включає радарну установку, яка виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, енергогенеруюче обладнання, станцію управління бойовими діями і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

У CNN зазначили, що початок постачання систем очікується "найближчими днями", а військовослужбовці ЗСУ пройдуть навчання з їх використання на базі армії США в Німеччині.

Нагадаємо, в кінці листопада Пентагон підтвердив, що розглядає передачу Україні систем ППО Patriot, але зазначалося, що зараз надання їх у плани не входить.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ говорив, що передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами першого дня саміту міністрів закордонних справ Альянсу підтвердив, що передача "патріотів" обговорюється.