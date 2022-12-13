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Деякі країни ЄС висловили дипломатичний демарш щодо заяв Макрона про "гарантії безпеки" для РФ

За словами джерел Reuters, демарш висловили країни Балтії, Словаччина і Польща. 

Деякі країни ЄС висловили дипломатичний демарш щодо заяв Макрона про "гарантії безпеки" для РФ
Фото: EPA/UPG

Країни Балтії та деякі інші держави Євросоюзу обурилися коментарями президента Франції Еммануеля Макрона стосовно "гарантій безпеки" для Росії. Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів. 

Макрон у інтервʼю французькому телеканалу 3 грудня заявив, що Європа повинна підготувати майбутню безпекову архітектуру і також подумати, "як дати гарантії Росії у день, коли вона повернеться за стіл переговорів". 

Ця заява викликала негативну реакцію як в Україні, так і серед інших країн. Чеська Республіка, яка головує в Раді ЄС, допомогла організувати підтримку офіційного дипломатичного рішення, відомого як "демарш". За словами двох дипломатів, серед прихильників демаршу були країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, а також Польща та Словаччина. Reuters не вдалося встановити, скільки країн загалом підтримали цей крок, і чи підтримали його чехи.

МЗС Чехії, Словаччини і Франції не відповіли на запит про коментар, а польске міністерство відхилило його. 

Минулого тижня Чехія поширила членам ЄС проєкт демаршу, відомого як non paper, тобто документ зовнішньо-дипломатичного листування. За словами трьох дипломатів, документ стверджував, що попередні зусилля Росії щодо європейської архітектури безпеки були спрямовані на розділення та послаблення Європи.

Дипломати також зазначили, що у внутрішньому документі перераховано аспекти співпраці та діалогу з Росією, починаючи від документа НАТО-Росія 1997 року до пропозицій від грудня 2021 року, які включали російські вимоги щодо гарантій.

Двоє дипломатів сказали, що чехи разом із кількома іншими представниками держав-членів передали остаточний демарш директору континентальної Європи МЗС Франції в понеділок.

Представник президента Франції говорив, що в коментарях Макрона немає нічого нового, додавши, що вони узгоджуються з тим, що сказала Україна, а саме, що після закінчення війни будуть переговори.

"Насправді існує невідповідність, іншими словами, між, з одного боку, певними рухами чи певними людьми, які намагаються... виділити фрагмент речення поза його контекстом, і реальністю роботи, яку ми виконуємо", – сказав чиновник.

Макрон і раніше робив заяви стосовно Росії, які викликали обурення, зокрема з боку українського керівництва та західних дипломатів. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що президент Франції Емманюель Макрон пропонував Україні частково поступитися своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Франція при цьому надає допомогу Україні в війні, як гуманітарну, так і військову. Зокрема, країна надіслала гаубиці. 

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