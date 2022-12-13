Деякі країни ЄС висловили дипломатичний демарш щодо заяв Макрона про "гарантії безпеки" для РФ

Країни Балтії та деякі інші держави Євросоюзу обурилися коментарями президента Франції Еммануеля Макрона стосовно "гарантій безпеки" для Росії. Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів.

Макрон у інтервʼю французькому телеканалу 3 грудня заявив, що Європа повинна підготувати майбутню безпекову архітектуру і також подумати, "як дати гарантії Росії у день, коли вона повернеться за стіл переговорів".

Ця заява викликала негативну реакцію як в Україні, так і серед інших країн. Чеська Республіка, яка головує в Раді ЄС, допомогла організувати підтримку офіційного дипломатичного рішення, відомого як "демарш". За словами двох дипломатів, серед прихильників демаршу були країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, а також Польща та Словаччина. Reuters не вдалося встановити, скільки країн загалом підтримали цей крок, і чи підтримали його чехи.

МЗС Чехії, Словаччини і Франції не відповіли на запит про коментар, а польске міністерство відхилило його.

Минулого тижня Чехія поширила членам ЄС проєкт демаршу, відомого як non paper, тобто документ зовнішньо-дипломатичного листування. За словами трьох дипломатів, документ стверджував, що попередні зусилля Росії щодо європейської архітектури безпеки були спрямовані на розділення та послаблення Європи.

Дипломати також зазначили, що у внутрішньому документі перераховано аспекти співпраці та діалогу з Росією, починаючи від документа НАТО-Росія 1997 року до пропозицій від грудня 2021 року, які включали російські вимоги щодо гарантій.

Двоє дипломатів сказали, що чехи разом із кількома іншими представниками держав-членів передали остаточний демарш директору континентальної Європи МЗС Франції в понеділок.

Представник президента Франції говорив, що в коментарях Макрона немає нічого нового, додавши, що вони узгоджуються з тим, що сказала Україна, а саме, що після закінчення війни будуть переговори.

"Насправді існує невідповідність, іншими словами, між, з одного боку, певними рухами чи певними людьми, які намагаються... виділити фрагмент речення поза його контекстом, і реальністю роботи, яку ми виконуємо", – сказав чиновник.

Макрон і раніше робив заяви стосовно Росії, які викликали обурення, зокрема з боку українського керівництва та західних дипломатів. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що президент Франції Емманюель Макрон пропонував Україні частково поступитися своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Франція при цьому надає допомогу Україні в війні, як гуманітарну, так і військову. Зокрема, країна надіслала гаубиці.