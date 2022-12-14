У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
Оновлено реєстр програми “Доступні ліки”, до неї додали два напрями
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ГоловнаСвіт

Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн гуманітарної допомоги

До неї увійдуть, зокрема, медичне обладнання, трансформатори та генератори. 

Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн гуманітарної допомоги
Наная Махута
Фото: ЕРА/UPG

Нова Зеландія виділить України 3 мільйонів новозеландських доларів гуманітарної допомоги (майже 1,9 млн доларів США).

Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Наная Махута, пише Nzherald.co.nz.

Допомогу надішлють через посередництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста для підтримки базових потреб українців. 

До неї увійдуть медикаменти та медичне обладнання, трансформатори та генератори, щоб впоратися з відключеннями світла, а також товари першої необхідності – харчі, вода, засоби санітарії та гігієни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив Нову Зеландію підтримати екологічний пункт його формули миру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також