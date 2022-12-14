Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн гуманітарної допомоги

До неї увійдуть, зокрема, медичне обладнання, трансформатори та генератори.

Нова Зеландія виділить України 3 мільйонів новозеландських доларів гуманітарної допомоги (майже 1,9 млн доларів США).

Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Наная Махута, пише Nzherald.co.nz.

Допомогу надішлють через посередництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста для підтримки базових потреб українців.

До неї увійдуть медикаменти та медичне обладнання, трансформатори та генератори, щоб впоратися з відключеннями світла, а також товари першої необхідності – харчі, вода, засоби санітарії та гігієни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив Нову Зеландію підтримати екологічний пункт його формули миру.