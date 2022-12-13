У МЗС прокоментували заперечення Ірану щодо надання зброї РФ і попередили про масштабні наслідки

Заяви Тегерану МЗС України не дивують, хоча під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував останні заперечення Ірану щодо постачань зброї Росії.

Ніколенко наголосив, що міністерство не дивують чергові заперечення, хоча під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі.

Він наголосив, що в Україні зафіксовано сотні фактів обстрілів території іранськими дронами, і "як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією".

Учора МЗС Ірану знову заявило, що "не бере участі в конфлікті Росії і України" та не відправляє озброєння "жодній зі сторін". Тегеран продовжує відкидати надання росіянам своїх боєприпасів, хоча це доведено Україною та західними розвідками.

Улітку іранці відправили росіянам першу партію ударних безпілотників кількох типів. Зокрема, Shahed-136, який росіяни маркують як "герань" і використовують для ударів по енергетичних обʼєктах та цивільній інфраструктурі. У жовтні західні медіа почали писати про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників. У грудні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що станом на зараз Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також.

Водночас британська розвідка вважає, що могло відбутися постачання нової партії ударних БпЛА – про це свідчить відновлення атак за їх використання після тритижневої перерви. Die Zeit Online із посиланням на дипломатів ООН 7 грудня написала, що Росія замовила в Ірану ще сотні безпілотників та ракет.

Уже 10 грудня Білий дім підтвердив, що Іран розглядає передачу Росії балістичних ракет. Видання Axios із посиланням на дані чотирьох високопоставлених ізраїльських чиновників писало, що Іран через побоювання міжнародної реакції планує обмежити радіус дії ракет, які він збирається надати Росії для війни в Україні.