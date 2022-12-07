Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія, схоже, замовила ще сотні безпілотників і ракет у Ірану, – ЗМІ

Відповідними даними володіють представники ООН. 

Росія, схоже, замовила ще сотні безпілотників і ракет у Ірану, – ЗМІ
Іранські баражуючі боєприпаси Shahed-136
Фото: mil.in.ua

Росія замовила в Ірану ще сотні безпілотників та ракет. Відповідну інформацію агентству dpa надали дипломати, пише Die Zeit Online

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотних боєприпасів і ракет до Росії", – повідомили агентству джерела в ООН у Нью-Йорку. 

За словами співрозмовників, уряд у Москві хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок. 

"Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", – сказало джерело в Нью-Йорку.

Іран відправив до Росії безпілотники в серпні. Інформація про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників зʼявилася ще в жовтні. 

За озвученими вчора даними керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також. 

У ніч на 7 грудня Росія після тритижневої перерви відновила масовані атаки, вчинені іранськими безпілотниками Shahed-136, маркованими росіянами як "гєрань". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також