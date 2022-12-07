Росія, схоже, замовила ще сотні безпілотників і ракет у Ірану, – ЗМІ

Росія замовила в Ірану ще сотні безпілотників та ракет. Відповідну інформацію агентству dpa надали дипломати, пише Die Zeit Online.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотних боєприпасів і ракет до Росії", – повідомили агентству джерела в ООН у Нью-Йорку.

За словами співрозмовників, уряд у Москві хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок.

"Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", – сказало джерело в Нью-Йорку.

Іран відправив до Росії безпілотники в серпні. Інформація про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників зʼявилася ще в жовтні.

За озвученими вчора даними керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також.

У ніч на 7 грудня Росія після тритижневої перерви відновила масовані атаки, вчинені іранськими безпілотниками Shahed-136, маркованими росіянами як "гєрань".