За минулу добу ворог обстріляв дев'ять населених пунктів на Донеччині, - МВС

За допомогою поліції евакуйовано ще 86 людей.

За минулу добу поліція Донеччини задокументувала 21 факт порушення законів і звичаїв війни на Донеччині. Ворожих атак зазнали дев'ять населених пунктів. Окупанти поцілили у мирні домівки, поранили цивільних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Упродовж доби армія РФ обстріляла міста Авдіївку, Краматорськ, Бахмут, Курахове, смт Малотаранівку, Північне, Гостре, Очеретине, село Карлівку", - йдеться у повідомленні.

Ворог бив по мирному населенню з ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії й танків.

Було зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів - 22 житлових будинки, школа, ТЕС, адмінбудівлі та інше.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Окрім того, за допомогою поліції евакуйовано ще 86 людей, з початку обов'язкової евакуації - понад 32 100 особу, серед них 4819 - діти, 1933 - люди з інвалідністю.

Нагадаємо, в ніч на вівторок російські військові поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області. Встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо.