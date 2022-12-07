У її телефоні виявили ворожі групи в месенджерах, фото з наслідками обстрілів та вихідні дзвінки до терористичної країни.

6 грудня у звільненому від російських окупантів Херсоні під час комендантської години поліцейські затримали жінку, яка може бути коригувальницею ворога.

Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської міської ради.

"Учора під час комендантської години поліцейські помітили жінку, яка побачивши інспекторів, різко пришвидшила свій рух. Зупинивши громадянку та перевіривши її телефон, охоронці порядку виявили у месенджері групи проросійського характеру, фото обстрілів та дзвінки на територію країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Зараз жінка перебуває у фільтраційному центрі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на півдні. З початку квітня він перейшов на бік ворога і почав співпрацювати зі спецслужбами РФ, приступивши до активного виконання ворожих завдань.