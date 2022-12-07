Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
ГоловнаСвіт

Посли ЄС сьогодні говоритимуть про девʼятий пакет санкцій проти Росії: щодо медіа, інвестицій та безпілотників

Персональні обмежувальні заходи мають застосувати проти 180 осіб і компаній. 

Посли ЄС сьогодні говоритимуть про девʼятий пакет санкцій проти Росії: щодо медіа, інвестицій та безпілотників
Фото: DW/Sheiko

Посли ЄС 7 грудня за планом повинні зібратися для обговорення нового, девʼятого пакету санкцій проти Росії. Серед пропозицій – обмеження на російський сектор безпілотників та інші технології і компоненти, що використовуються Росією у військових цілях, пише Bloomberg.

Також майбутні заходи можуть стосуватися сфери послуг, інвестицій, медіа та фінансового сектору. Список персональних санкцій має розширитися 180 особами. 

FT із посиланням на анонімні джерела писала, що до девʼятого пакету також можуть додати гірничодобувний сектор. Чиновники сподіваються, що санкції буде погоджено до кінця наступного тижня.

5 грудня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься, серед іншого, фінансових структур. Білорусь під обмеження знову не потрапляє. 

Попередній, восьмий пакет санкцій Євросоюз затвердив два місяці тому, в жовтні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також