Посли ЄС сьогодні говоритимуть про девʼятий пакет санкцій проти Росії: щодо медіа, інвестицій та безпілотників

Персональні обмежувальні заходи мають застосувати проти 180 осіб і компаній.

Посли ЄС 7 грудня за планом повинні зібратися для обговорення нового, девʼятого пакету санкцій проти Росії. Серед пропозицій – обмеження на російський сектор безпілотників та інші технології і компоненти, що використовуються Росією у військових цілях, пише Bloomberg.

Також майбутні заходи можуть стосуватися сфери послуг, інвестицій, медіа та фінансового сектору. Список персональних санкцій має розширитися 180 особами.

FT із посиланням на анонімні джерела писала, що до девʼятого пакету також можуть додати гірничодобувний сектор. Чиновники сподіваються, що санкції буде погоджено до кінця наступного тижня.

5 грудня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься, серед іншого, фінансових структур. Білорусь під обмеження знову не потрапляє.

Попередній, восьмий пакет санкцій Євросоюз затвердив два місяці тому, в жовтні.