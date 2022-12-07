Постпред Росії втік із засідання Радбезу ООН і поскаржився, що йому нема сил слухати Кислицю

Постійний представник Росії в Раді безпеки ООН Василь Небензя знову втік із засідання. Він сказав, що не може читати твіттер і слухати виступи постпреда від України Сергія Кислиці.

Засідання 6 грудня було присвячено гуманітарній ситуації в Україні. Небензя виступив, потім сказав, що "у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН", повідомив Кислиця в твіттері.

"«Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців, яка надихає і мене", – написав Кислиця.

Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022

Небензя на СБ ООН заявил, что не будет выслушивать «желчное красноречие» постпреда Украины и покинул зал!

УВАЖАТЬ НЕИСТОВО! pic.twitter.com/Nr48ZZNqDv — Вашингтон, тост! (@Washington_tost) December 7, 2022

Росіянин, перед тим, які втікти з засідання, заявив, що Росія "готова до дипломатичного урегулювання конфлікту в Україні для усунення причин, які змусили почати спеціальну воєнну операцію". Він також заявив, що Росія скликає на пʼятницю нове засідання Радбезу через постачання українцям зброї.

Небензя не вперше демонстративно виходить із зали засідання, коли там обговорюють розвʼязану Росією війну в Україні. Зокрема, він робив це і в червні, і в жовтні.