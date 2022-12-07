Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
ГоловнаСвіт

Постпред Росії втік із засідання Радбезу ООН і поскаржився, що йому нема сил слухати Кислицю

Засідання було присвячено гуманітарній ситуації в Україні. 

Постпред Росії втік із засідання Радбезу ООН і поскаржився, що йому нема сил слухати Кислицю
Сергій Кислиця (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Постійний представник Росії в Раді безпеки ООН Василь Небензя знову втік із засідання. Він сказав, що не може читати твіттер і слухати виступи постпреда від України Сергія Кислиці

Засідання 6 грудня було присвячено гуманітарній ситуації в Україні. Небензя виступив, потім сказав, що "у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН", повідомив Кислиця в твіттері. 

"«Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців, яка надихає і мене", – написав Кислиця.

Росіянин, перед тим, які втікти з засідання, заявив, що Росія "готова до дипломатичного урегулювання конфлікту в Україні для усунення причин, які змусили почати спеціальну воєнну операцію". Він також заявив, що Росія скликає на пʼятницю нове засідання Радбезу через постачання українцям зброї. 

Небензя не вперше демонстративно виходить із зали засідання, коли там обговорюють розвʼязану Росією війну в Україні. Зокрема, він робив це і в червні, і в жовтні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також