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Поляки збирають гроші на зимове спорядження для українських воїнів

Донори можуть отримати подарунки від світових спортивних зірок.

Поляки збирають гроші на зимове спорядження для українських воїнів
Фото: Макс Левин

У Польщі проводиться збір коштів на закупівлю зимового спорядження та обладнання для військових майбутньої бронетанкової бригади ім. Пшецлава Ланцкоронського.

Про це повідомляє Польське радіо.

“Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси польської футбольної зірки Ґжеґожа Крихов’яка”, - йдеться у повідомленні.

Збір коштів здійснюється через портал zrzutka.pl. Українська сторона звернулася до Академічної корпорації “Арконія” з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами, а представники студентської асоціації звернулися за допомогою до Warsaw Enterprise Institute (WEI). 

Гроші збираються на тепле взуття, генератори, інше енергетичне обладнання.

Організатори також хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі. 

Як раніше повідомлялось, 4 листопада на війні проти РФ загинули двоє громадян Польщі.

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