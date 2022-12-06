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Правоохоронці виявили на Харківщині ще двох підозрюваних у роботі на Росію

Підозрювані працювали на окупантів у Боровій.

Правоохоронці виявили на Харківщині ще двох підозрюваних у роботі на Росію
Фото: Національна поліція

Поліція Харківської області виявила в Ізюмському районі ще двох підозрюваних у роботі на Росію під час окупації. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Зазначається, що з липня підозрюваний чоловік добровільно зайняв посаду в незаконно створеній окупаційною владою адміністрації смт. Борова. Він здійснював пропускний режим як місцевих мешканців, так і військовослужбовців окупантів.

“Місцева мешканка працювала в незаконно створеній окупаційною владою окупаційній адміністрації смт. Борова Ізюмського району. Вона складала та вела списки місцевих пенсіонерів, які мешкали на тимчасово окупованій території Борівської селищної ради”, - додали в поліції. 

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.  

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 

Нагадаємо, прокурори у суді довели, що у липні цього року житель Куп'янська погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду “в.о. керівника КП "Благоустрій міста" самопроголошеної “ВГА Куп'янского района Харківської області”. Суд визнав його винним у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та засудив до п'яти років позбавлення волі.

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