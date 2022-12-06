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За день росіяни спрямували по Сумщині більше 220 мін та снарядів

Один мирний мешканець отримав поранення.

За день росіяни спрямували по Сумщині більше 220 мін та снарядів
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 грудня, росіяни випустили по території семи громад Сумської області 226 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема. Есманську громаду росіяни обстріляли чотири рази. 

20 мін, 60 снарядів із “Градів” та ще 12 зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель, у нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Також відомо щонайменше про три пошкоджені житлові будинки, в одному з них - пожежа. 

У Миропільській громаді було два мінометні обстріли зі 120 мм калібру, всього 37 “прильотів”. 

Крім того, по Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Було 30 ”прильотів”. 

По Хотінській громаді окупанти били одночасно із САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін). В результаті обстрілу пошкоджена лікарня, у котрій сталась пожежа, та дитячий садок.

По Юнаківській громаді було 12 “прильотів” із мінометів, та ще 13 із САУ. 

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів, зафіксовано 15 “прильотів”, а Краснопільську - із САУ 120 мм калібру, 20 снарядів.

Нагадаємо, вчора через масовані ракетні атаки і для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи по всій Сумщині застосували екстрене аварійне відключення світла.

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