В Офісі Президента перелічили результати "спецоперації" для Росії

В Офісі Президента України перелічили, які результати очікують на Росію від війни проти України.

Як зазначив у своєму Twitter радник глави ОПУ Михайло Подоляк, серед єдиних наслідків "спецоперації" - сплеск алкоголізму в РФ і ріст злочинності.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності – це єдині результати "спеціальної операції", яких буде досягнуто у самій Росії", - йдеться в дописі.

Також на Росію очікують масштабні репарації, знищена економіка та судові вироки керівництву, додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти РФ. Він стосуватиметься фінансових структур.

Тим часом шведський ритейлер H&M, який раніше оголосив про плани завершити діяльність у Росії, закрив усі магазини мережі в Росії.