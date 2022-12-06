«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
ГоловнаСуспільствоВійна

В Офісі Президента перелічили результати "спецоперації" для Росії

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності", - перелічив радник глави ОП Михайло Подоляк.

В Офісі Президента України перелічили, які результати очікують на Росію від війни проти України.

Як зазначив у своєму Twitter радник глави ОПУ Михайло Подоляк, серед єдиних наслідків "спецоперації" - сплеск алкоголізму в РФ і ріст злочинності.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності – це єдині результати "спеціальної операції", яких буде досягнуто у самій Росії", - йдеться в дописі.

Також на Росію очікують масштабні репарації, знищена економіка та судові вироки керівництву, додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти РФ. Він стосуватиметься фінансових структур.

Тим часом шведський ритейлер H&M, який раніше оголосив про плани завершити діяльність у Росії, закрив усі магазини мережі в Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також