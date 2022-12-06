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H&M остаточно пішов із РФ, - російські ЗМІ

В РФ налічувалося близько 150 магазинів бренду.

H&M остаточно пішов із РФ, - російські ЗМІ
Фото: www.shopwestfarms.com

Шведський ритейлер H&M, який раніше оголосив про плани завершити діяльність у Росії, закрив усі магазини мережі в РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ритейлер H&M закрив усі магазини мережі", - йдеться у повідомленні.

Всього в РФ налічувалося близько 150 магазинів бренду.

Компанія H&M вела бізнес в Росії з 2009 року.

У середині листопада товари H&M почав продавати російський маркетплейс Ozon. На місці ж магазинів H&M в РФ відкриються торгові точки місцевих і турецьких брендів, таких як: Zarina, Befree, Koton і "Снежная королева".

Нагадаємо, на початку березня компанія повідомила, що призупиняє продажі своєї продукції в Росії через її вторгнення в Україну. В липні бренд оголосив про рішення остаточно залишити російський ринок та про тимчасове відкриття магазинів для розпродажу залишків товарів.

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