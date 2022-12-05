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В Україні створено рекордний запас дров, – Держлісагентство

Через напружену ситуацію в українській енергетиці не можна виключати найгірші сценарії.

В Україні створено рекордний запас дров, – Держлісагентство
Фото: Мінреінтеграції у Telegram

Станом на 1 грудня на складах зберігається понад 260 тис. кубічних метрів паливної деревини. Запаси створені по всій Україні.

Про це повідомив у Facebook очільник агентства Юрій Болоховець.

"За підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. кубічних метрів дров", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що продовжуються поставки дров в східні та південні прифронтові райони. Великий осяг палива передається військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", – зауважив голова Держлісагентства.

Нагадаємо, попит на дрова цього року зріс вдвічі. 

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