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​В Україні зберігається дефіцит електроенергії, – Укренерго

Ситуація в енергосистемі залишається складною.

​В Україні зберігається дефіцит електроенергії, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Станом на ранок 5 грудня в Україні зберігався дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

"Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії", – поінформували в Укренерго.

Згідно з повідомленням, 3-4 грудня завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. Однак на ранок понеділка диспетчерський центр Укренерго фіксує зростання обсягів споживання електроенергії.

 

Збільшення споживання пов’язане як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні. 

Раніше повідомлялося, що 5 грудня ДТЕК повертається до графіків стабілізаційних відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

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