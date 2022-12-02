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У Київській області тривають екстрені відключення електроенергії

Складна ситуація зі світлом – це наслідки атак Росії по енергетичній інфраструктурі України.

У Київській області тривають екстрені відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

За розпорядженням Укренерго у Київській області тривають екстрені вимкнення. Через них пропускна здатність електромереж зменшилася. Перенавантаження енергосистеми призводить до нових аварійних вимкнень.

Про повідомляє у Telegram Київська ОВА.

На інфографіці можна побачити, скільки електроенергії споживають побутові прилади. Якщо вмикати два і більше одночасно – це може призвести до фізичних пошкоджень мереж та необхідності їхнього ремонту.

Фото: Київська ОВА у Telegram

“Тому маємо взяти за звичку правило – користуймося приладами по черзі. При вимкненні електроенергії – від'єднуймо їх та не вмикаймо відразу після появи світла”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, ввечері 1 грудня від електропостачання у Києві відключали приблизно 652 тис. киян. При цьому обмеження споживання по Києву становило 580 МВт – майже за графіком. 

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